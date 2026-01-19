POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Menaces tarifaires de Trump : Meloni juge que les droits de douane seraient «une erreur»

© Le Figaro

Menaces tarifaires de Trump : Meloni juge que les droits de douane seraient «une erreur»

AU MILIEU DU GUE

19 janvier 2026

Bras de fer transatlantique : Giorgia Meloni met en garde Trump et les Européens contre une escalade commerciale

A rebours d'une majorité de dirigeants européens remontés contre Donald Trump et ses menaces de droits de douanes augmentés à l'encontre de tous les pays opposés à sa prise de contrôle du Groenland, la présidente du conseil italien Giorgia Meloni s'est prononcé contre l'utilisation d'un mécanisme de rétorsion commercial européen. L'alliée politique du président américain a prôné le dialogue et analysé la situation comme une mécompréhension mutuelle d'une situation dommageable pour les deux côtés de l'Atlantique.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2La consommation d’électricité a été la même en 2025 qu’en 2001 mais, pour une raison « étrange », les projections officielles ne cessent d’affirmer qu’elle augmente de manière exponentielle…
3Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?
4Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens
5Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?
6Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte
7Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins