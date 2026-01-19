AU MILIEU DU GUE

19 janvier 2026

Bras de fer transatlantique : Giorgia Meloni met en garde Trump et les Européens contre une escalade commerciale

A rebours d'une majorité de dirigeants européens remontés contre Donald Trump et ses menaces de droits de douanes augmentés à l'encontre de tous les pays opposés à sa prise de contrôle du Groenland, la présidente du conseil italien Giorgia Meloni s'est prononcé contre l'utilisation d'un mécanisme de rétorsion commercial européen. L'alliée politique du président américain a prôné le dialogue et analysé la situation comme une mécompréhension mutuelle d'une situation dommageable pour les deux côtés de l'Atlantique.