Ce mystérieux coup de fil nocturne de Melania Trump qui intrigue déjà dans le documentaire sur la First Lady
INTIMITE FEINTE OU REELLE ?
30 janvier 2026
« Bonjour monsieur le président » : le coup de fil nocturne de Melania Trump qui intrigue avant la sortie de son documentaire
À la veille de la sortie mondiale de Melania, premier documentaire consacré à la First Lady, une scène brève mais troublante retient déjà toute l’attention : un appel nocturne à Donald Trump, empreint de retenue, de distance… et d’une tendresse soigneusement maîtrisée.
