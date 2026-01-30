INTIMITE FEINTE OU REELLE ?

« Bonjour monsieur le président » : le coup de fil nocturne de Melania Trump qui intrigue avant la sortie de son documentaire

À la veille de la sortie mondiale de Melania, premier documentaire consacré à la First Lady, une scène brève mais troublante retient déjà toute l’attention : un appel nocturne à Donald Trump, empreint de retenue, de distance… et d’une tendresse soigneusement maîtrisée.