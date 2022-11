Bahreïn : le pape François appelle à l'unité face à la logique des « blocs opposés »

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Euronews

Le pape François effectue une visite à Bahreïn.

Le pape François a dénoncé l’opposition des blocs entre l'Est et l'Ouest lors de sa visite à Bahreïn en grande partie consacrée au dialogue interreligieux.

Le pape François effectue une visite de quatre jours au Bahreïn. Le souverain pontife a tenu à insister sur l’importance du « dialogue » entre les religions et les civilisations lors de son déplacement, selon des informations d'Euronews. Il redoute un retour à la « guerre froide » dans un monde de plus en plus divisé :

« Des puissants se concentrent dans une lutte résolue pour des intérêts partisans (...) en redessinant des zones d'influence et des blocs opposés ».

D’après lui, cette logique s'exprime notamment par une opposition entre « l'Orient et l'Occident », qui « ressemblent de plus en plus à deux mers opposées » :

« On joue avec le feu avec des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts ».

Pour le pape, « l'homme religieux, l'homme de paix, s'oppose aussi à la course au réarmement, aux affaires de la guerre, au marché de la mort », une allusion au patriarche orthodoxe russe Kirill, proche de Vladimir Poutine et qui soutient l'offensive russe.

Le pape François a aussi prôné la fraternité et la lutte contre les extrémismes lors d'une rencontre avec des dignitaires musulmans à l’occasion de sa visite à Bahreïn.

Il s'agit du 39ème voyage à l'étranger du souverain pontife argentin. Depuis son élection en 2013, il s'est rendu dans une dizaine de pays à majorité musulmane.