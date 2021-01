Attente du reconfinement : le supplice chinois pour les Français avant les annonces d'Emmanuel Macron

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / DR

Alors qu’Emmanuel Macron devrait s’exprimer dans les jours à venir sur un potentiel confinement hybride, le gouvernement a préféré attendre quelques jours de plus cette semaine. L’annonce initiale avait été évoquée plus tôt cette semaine pour le mercredi 27 janvier, selon de nombreux médias.

Le chef de l'Etat devrait donc enfin intervenir ce week-end. De nouveaux chiffres sur l'évolution de l'épidémie seront communiqués samedi matin.

Les Français se posent beaucoup de questions sur cet éventuel nouveau confinement. Cette attente se transforme pour beaucoup de Français en un « supplice chinois », selon de nombreux médias. Un débat était organisé sur ce sujet sur BFMTV ce jeudi 28 janvier.

Le directeur de la publication d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, a participé à ce débat sur l’antenne de BFM TV. Il a notamment évoqué les étapes clés pour sortir de cette phase de « stop and go » avec la succesion du couvre-feu et des confinements. Il faudrait notamment être beaucoup plus efficace sur « le traçage », « l’isolement des cas positifs » et sur les chiffres réels des nombres de contaminations dans les hôpitaux ou les écoles.

La question des doses de vaccin pose également un problème majeur.

Jean-Sébastien Ferjou est revenu également sur les difficultés rencontrées par l’opposition au sein de la classe politique face aux mesures gouvernementales et sur l’arrêt de la mission d’information de l’Assemblée nationale.

Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter, Laetitia Krupa, journaliste politique et Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFMTV ont participé à ce débat orchestré par Olivier Truchot.