République tchèque : Andrej Babiš, nommé premier ministre, signe son retour au pouvoir

© Euronews

TRUMP EUROPEEN

10 décembre 2025

Andrej Babiš reprend les rênes de la République tchèque, malgré des zones d’ombre

Quatre ans après sa chute et au terme de semaines de tractations tendues, le milliardaire populiste signe son retour au pouvoir. Une victoire politique qui s’accompagne de lourdes controverses judiciaires et d’alliances fragiles.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

