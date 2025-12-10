République tchèque : Andrej Babiš, nommé premier ministre, signe son retour au pouvoir
© Euronews
TRUMP EUROPEEN
10 décembre 2025
Andrej Babiš reprend les rênes de la République tchèque, malgré des zones d’ombre
Quatre ans après sa chute et au terme de semaines de tractations tendues, le milliardaire populiste signe son retour au pouvoir. Une victoire politique qui s’accompagne de lourdes controverses judiciaires et d’alliances fragiles.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESAndrej Babiš , République Tchèque , Premier Ministre , Président , Petr Pavel , trump , poutine , ukraine
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS