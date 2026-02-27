LES CRITIQUES FUSENT
27 février 2026
Accusé d’antisémitisme pour avoir ironisé sur la prononciation de « Epstein », Jean-Luc Mélenchon sous le feu des critiques
Jean-Luc Mélenchon a balayé toutes critiques, estimant que « l’antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet ».
Vu sur:BFMTV
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
