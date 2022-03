2022 : Jean Lassalle maintient sa candidature

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Jean Lassalle a confirmé ce jeudi en publiant une vidéo sur YouTube qu'il était toujours officiellement candidat à l'élection présidentielle.

Après avoir envisagé de se retirer de la course à l'élection présidentielle, Jean Lassalle a décidé de continuer sa campagne.

Devant les élus locaux le 15 mars, le candidat avait déclaré envisager sérieusement de se retirer.

Jean Lassalle assure avoir reçu beaucoup de soutiens et appelle à "continuer ensemble", égratignant au passage le contexte de l’élection "ne répondant à aucune des questions et aspirations [des Français]" et le président Emmanuel Macron "qui a peur lui-même de son ombre".

Jean Lassalle a publié cette vidéo depuis l’aéroport de Saint-Denis, à La Réunion. Il va poursuivre, ce jeudi 17 mars, sa campagne à Mayotte.