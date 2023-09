Vous regardez vos emails. Vous êtes probablement en pleine apnée

Selon la presse anglo-saxonne, un grand nombre de personnes sont touchées par « l’apnée des e-mails » ou « l’apnée de l’écran ».

Aurore Malet-Karas est docteure en neurosciences et sexologue. Passionnée par l'étude des mécanismes reliant à la fois le corps et l'esprit, elle a poursuivi un double cursus en biologie et en psychologie, qui ont abouti à des recherches en Neurosciences Cognitives sur les mécanismes de la mémoire, des émotions (et en particulier sexuelles), du plaisir et de la récompense (et par extension des addictions).

Atlantico : Selon la presse anglo-saxonne, un grand nombre de personnes sont touchées par « l’apnée des e-mails » ou « l’apnée de l’écran ». Ce phénomène consiste, pour les internautes, à retenir sa respiration au moment de la consultation d’un e-mail ou, plus généralement, la consultation d’un écran. Comment expliquer une telle réaction, partagée par autant d’individus ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ?

Aurore Malet-Karas : Ce phénomène est bien réel. Je le constate notamment dans mon cabinet. Avec la rentrée, de nombreux patients m’indiquent qu’ils ont peur d’ouvrir leur boîte mail. Cela génère du stress, qui est lié au travail. Certaines personnes reviennent de vacances et sont confrontées à une date butoir importante ou attendent la réponse d’un client. Cette forme d’angoisse, cette anticipation de stress apparaît alors. Cela peut se manifester par une apnée et par un stress réel physiologique.

Environ 8 personnes sur 10 souffriraient de cette apnée des e-mails. Est-ce que ces chiffres sont cohérents ?

Ces chiffres me paraissent un peu trop élevés. Mais il est possible que cette apnée intervienne sans que l’on s’en rende compte réellement. Le corps réagit ainsi, notamment au niveau d’une accélération du rythme cardiaque ou par cette apnée, sans qu’il soit possible de s’en rendre compte personnellement.

La respiration est un mécanisme, comme la marche, qui est semi-automatique et qui s’effectue de manière inconsciente. L’être humain n’a pas à se focaliser uniquement sur ces tâches essentielles et est capable de faire autre chose pendant ces activités. La régulation de l’inspiration et de l’expiration dans le cadre de la respiration et la contraction du diaphragme s’effectuent normalement de manière inconsciente.

Mais, selon le besoin, l’être humain a la capacité de se focaliser sur la contraction des muscles et sur le processus permettant de ralentir le rythme, de respirer différemment ou de contracter d’autres muscles.

Ces mécanismes sont semi-conscients donc l’apnée en question peut passer inaperçue.

Ces apnées traduisent-elles un certain stress ?

Le stress est avant tout une réaction physique. Cela n’est pas uniquement émotionnel. Physiquement, des réactions vont intervenir dans notre corps. Cela va se traduire par des réponses et des anticipations liées au stress.

Dans quelle mesure faut-il s’inquiéter quand on réalise que l’on souffre aussi d’apnée des écrans ?

Il ne faut pas paniquer face à cela. Car des crises d’angoisse peuvent survenir. Il est important de garder son calme. Le fait de savoir qu’il y a peut-être 8 personnes sur 10 qui sont concernées par ce phénomène permet de se rendre compte que nous ne sommes pas le seul individu à être concerné. Ce stress est généralement lié au travail. Il s’agit d’une question majeure au sein de notre société.

Ce phénomène serait lié à une stimulation importante via les écrans, les téléphones ou les e-mails. Ce seuil de stimulation très élevé est-il en cause dans le cadre de l’apnée des e-mails ?

La réponse au stress va être manifestée entre autres par une contraction musculaire. La question de la surcharge cognitive représentée par les écrans doit appeler à la vigilance. Le corps, face au stress, se met dans une situation de combat ou de fuite. Cela aboutit à une anticipation de contractions.

Faut-il craindre ce phénomène quand il est occasionnel ? Quid du moment où il devient régulier ?

Comme tout stress, il faut réellement s’inquiéter si ce phénomène devient régulier. Cela peut aboutir à une forme de burn-out dans certains cas et lorsque le stress s’accumule. Or le burn-out n’est pas encore assez reconnu et bien pris en charge, même par les professionnels de santé. Cela abime vraiment. Et cela a de réelles conséquences sur la qualité de vie des personnes, sur leur santé. Si les personnes concernées ont des enfants, toute la famille en pâtit derrière. Le burn-out a de réelles conséquences sur toute la société.

Si vous découvrez que vous faîtes des apnées à chaque fois que vous ouvrez vos e-mails ou à chaque fois que vous êtes confrontés à une angoisse trop régulière, il faut faire attention.

Ces apnées doivent nous alerter si elles sont associées à un contexte délicat, à une fatigue prolongée, à des troubles du sommeil, à des troubles de l’appétit, à des difficultés de concentration, à des paniques, si elles ont lieu toujours dans un même contexte, à la même personne qui nous écrit par mail. Il peut également y avoir un lien avec l’apnée du sommeil.

Quelles solutions proposer à celles et ceux qui souhaiteraient lutter contre un tel phénomène ?

Il est important de consulter des médecins pour évaluer réellement si tout va bien face à ces apnées. Des techniques de respiration, de relaxation, de sophrologie, de yoga peuvent aider. La sophrologie permet de prendre conscience de la respiration, de la maîtriser et de la réguler.

Le stress va générer un mécanisme de combat ou de fuite. Cela va générer du cortisol, une hormone, et de l’adrénaline. Ils vont mettre notre corps en tension. En conséquence, le rythme cardiaque va s’accélérer, des contractions musculaires vont intervenir ainsi que de l’hyper vigilance. A haute dose, le cortisol est nocif pour les neurones. C’est la raison pour laquelle lors de traumatismes très intenses, certains souvenirs disparaissent. Si les phases de stress se répètent, cela peut entraîner des atteintes cérébrales. Les burn-out doivent donc être pris très au sérieux.