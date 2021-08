Voilà les meilleurs gadgets à acheter pour se créer un home cinéma de compétition pour le confinement

Une télévision de dernière génération pour profiter de bonnes conditions pour regarder des films ou des séries.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico.fr : Le home-cinéma c’est tout d’abord une image, comment bien choisir son écran ?

Jérôme Durel : Le plus important est bien évidemment l’image. Vous avez deux options : soit un téléviseur, soit un projecteur. Le projecteur a l’avantage d’avoir une surface de visionnage plus grande mais il a le gros problème d’être sensible à la luminosité plus qu’un téléviseur. En plein jour, il n’est jamais optimal. L’option qui reste la meilleure reste celle du téléviseur avec la technologie OLED et LCD. L’OLED fournira toujours la meilleure technologie pour le cinéma mais le LCD est plus lumineux a une meilleure durée de vie mais a des contraintes inférieures.

Aujourd’hui, la référence en téléviseur est le LG OLED CX ou C10 en vente pour environ 1500 euros. Il existe en 55, 65 et 77 pouces, une version 48 pouces est en vente mais pour un home-cinéma il n’est pas optimal. La taille standard aujourd’hui pour un téléviseur c’est 55 pouces mais pour un usage cinéma mieux vaut en prendre un de 65 pouces avec une technologie OLED.

Si vous allez privilégier un usage jeu vidéo, des téléviseurs Samsung ont un super rapport qualité/prix comme le QE80T. Autour de 1500 euros, c’est le meilleur téléviseur sur le marché. Si vous montez en gamme et en prix, le Samsung QLED 55Q95T est un choix optimal autour de 1700 euros.

Après l’image, comment bénéficier du meilleur son ?

Tous les téléviseurs ont des haut-parleurs intégrés mais ils ne sont pas adaptés pour un home-cinéma. Pour l’immersion dans le spectacle, le mieux est d’avoir un système dédié. Le plus simple est d’avoir une barre de son avec un caisson et le branchement est assez facile. On trouve des bonnes références chez Bose avec notamment la Bose Solo 5 que l’on trouve autour de 200 euros. À ce prix là, ce sera largement meilleur que ce que vous trouverez dans votre téléviseur.

Dans le haut de gamme, il ne faut pas oublier Yamaha qui reste une référence dans le domaine.

Entre le lecteur Blu-Ray et le service de streaming, que choisir ?

Le blu-ray avec une platine dédiée est ce qui ce fait de mieux en terme d’image. Il n’y a pas de débat, c’est le meilleur support pour les films en 4K. Il y a cependant des problèmes d’usages : il faut acheter les films, il faut avoir une platine et cela coûte assez cher.

Les services de streaming avec des abonnements premiums comme OCS, Netflix, My Canal ou Prime Video proposent tous de la 4K sur des contenus. Aujourd’hui, lorsque l’on regarde un film en 4K HDR streamé via une plateforme les différences vont être tenues par rapport à un vrai 4K.

Si on a un service de streaming, je ne suis pas sûr qu’il vaille le coup d’acheter une platine blu-ray à 500 euros à moins que l’on soit un vrai esthète.

