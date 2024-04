Uniforme et couvre-feu : sale temps pour être jeune

Le péril jeune, de Cédric Klapisch

N’étant plus moi-même un « jeune » depuis un bail, je peux, au minimum, comprendre les motivations derrière la tripotée de mesures en train d’être prises à l’encontre de la génération montante.

Après tout, de solides arguments circulent : ils ne ficheraient plus rien à l’école et nous mettraient la honte dans les classements internationaux, s’étriperaient à la machette pour les motifs les plus frivoles, refuseraient tout boulot qui paierait moins qu’Uber-shit, s’exprimeraient avec un accent zarbi et passeraient l’essentiel de leur temps de cerveau disponible à scroller sur TikTok…

De vrais amours...

N’étant pas encore complètement un « vieux », je reste pourtant méfiant devant un virage culturel qui, au prétexte de remettre à l’heure des pendules déréglées en 68, transformerait des cohortes entières de boutonneux en bombes à retardement qu’il faudrait désamorcer avant qu’elles ne nous pètent à la gueule.

Il y a sûrement plein de bonnes raisons techniques de tester le couvre-feu pour les mineurs, l’uniforme ou le salut aux adultes dans les bahuts. Il y en probablement autant d’excellentes pour s’intéresser à l’excuse de minorité juridique, créer des foyers fermés ou exiger une plus grande rapidité des sanctions en cas de dérapage.

Mais il serait surtout stupide et même tragique de jeter l’ado avec l’eau du bain en glissant de l'autorité à l'autoritarisme (un « casier » Parcoursup ? Franchement…) au risque de se fabriquer une société où le regard sur nos gosses serait devenu radicalement négatif. Ce serait bien une connerie de boomer, ça...