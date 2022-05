© Gregg Newton / AFP

Atlantico Sciences

Starliner : mission réussie (ou presque) pour le vaisseau spatial de Boeing ; Une très rare tempête d’étoiles filantes pourrait survenir le 31 mai !

Et aussi : Les étoiles des galaxies lointaines sont plus massives que celles de la Voie lactée ; La mission sur Mars InSight est condamnée et c'est probablement son dernier selfie ! ; SLS, le lanceur géant de la Nasa, va ressortir pour une nouvelle répétition début juin.