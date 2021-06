Si le son de votre télé vous donne envie de pleurer, voilà comment choisir une bonne barre de son pour tous les budgets

Des clients dans un magasin parisien en 2006 alors que les ventes de téléviseurs à écran plat augmentent avant le début de la Coupe du monde de football en Allemagne, le 09 juin 2006.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Quel est l’intérêt d’acheter une barre de son ?

Jérôme Durel : Aujourd’hui, la plupart des téléviseurs sont incapables de produire un son aussi performant qu’une barre de son. Les modèles sont de plus en plus fins et les constructeurs misent beaucoup plus sur l’image que sur le son. L’image se voit plus facilement et cela permet de faire de plus belles démonstrations en magasin. Une barre de son est donc un investissement intéressant. En investissant seulement entre 100 et 150 euros, vous aurez une meilleure qualité que le son du téléviseur.

Que regarder lorsque l’on veut investir dans une barre de son ?

Tout d’abord, il faut bien voir la connectique de son téléviseur et de la barre de son. Les téléviseurs vendus possèdent dans la majorité des cas une sortie optique, mais il est intéressant de vérifier car c’est la meilleure manière d’obtenir un son de qualité. Si vous n’en possédez pas, il est toujours possible de passer par la prise HDMI. Avec les téléviseurs à écran plat, la prise HDMI sera présente dans tous les cas. Parfois, les barres de son n’ont pas de connectique filaire et elles se connectent directement par Bluetooth. Il faut alors faire attention car il peut y avoir une latence, il faut donc regarder si son téléviseur peut rattraper le décalage. L’entrée de gamme n’est alors parfois pas idéale et il faut alors investir un peu plus de l’ordre de 50 et 100 euros.

Alors quelle barre de son pour un petit budget ?

Il faut savoir que les barres de son sont relativement coûteuses. Cela coûte rarement moins de 100 euros. En dessous de ce montant, les produits vont être de piètre qualité. Ils n’apporteront pas un meilleur son que votre téléviseur. Le bon prix d’entrée se situe entre 150 et 200 euros. Sony propose une bonne barre de son d’entrée de gamme : la HT-SF200 autour 170 euros. Un peu moins cher, on trouve celle de Samsung, la HW-t420, autour de 130 euros. Il s’agit d’un produit plus basique, ceci étant elle est suffisamment grande pour développer une puissance de son importante. Comme toujours en matière de son, plus les enceintes sont imposantes plus les graves sont travaillés.

Pourquoi investir alors sur une barre de son haut de gamme ?

On récupère une meilleure qualité audio, souvent on a un woofer dédié (une enceinte pour les basses). Il s’agit d’un meilleur équipement pour les films d’action. La barre de son reconnue comme la plus polyvalente est la Sonos Arc. Elle coûte aux alentours de 900 euros. C’est coûteux, mais il s’agit de ce qu’il y a de mieux sur le marché actuellement. Néanmoins, vérifiez toujours que votre téléviseur est raccord avec votre barre de son afin d'avoir un son digne de ce nom et d'éviter d'avoir une piètre image.