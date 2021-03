Réunions de télétravail : voilà comment transformer votre smartphone en webcam si vous n’en avez pas

Le confinement est à nouveau en vigueur dans de nombreux départements français. Qui dit confinement, dit télétravail obligatoire avec son lot de réunions interminables. Et si vous voulez vous équiper, sachez qu’une bonne webcam coûte environ 100 euros. Un achat inutile quand vous possédez déjà un équipement ultra performant juste dans votre poche. Voici comment l’optimiser.

Utiliser tout simplement son téléphone

Avant d’essayer d’utiliser vos applications et autres astuces. Il y a quelque chose d’assez simple pour faire vos réunions avec votre téléphone portable. Télécharger votre application de messagerie de travail directement sur votre téléphone portable. Aujourd’hui, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Jipsy et même Slack sont tous disponible. Seul bémol, vous devez cependant mettre votre compte professionnel dessus et prendre le risque d’être dérangé à tout moment. Si cela ne vous dérange pas, cela peut être une option non négligeable.

Ensuite pour éviter de mettre votre portable en équilibre, vous pouvez acheter un petit trépied et ainsi mettre votre appareil où vous voulez sur votre bureau.

Pour un PC Windows

Avec l’application Droid Can vous êtes sauvés. Elle transformera avec brio votre Iphone ou Android en Webcam pour vos réunions Zoom. Vous pouvez l’essayer avec une version gratuite et une version pro existe pour environ 7 € par mois sans publicité. Son avantage indéniable étant que l’application améliore grandement la qualité d’image.

Pour un Mac

L’application Camo de Reincubate fonctionne parfaitement pour connecter l’iPhone à son Macbook ou autre produit de la marque. Néanmoins, l’intérêt est peu important étant donné que tous les ordinateurs Apple possèdent une webcam. Si elle est défectueuse ou cassée, cela peut être une option intéressante.

À vous de voir maintenant.