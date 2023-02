Quand les hémicycles sont en vacances, le travail parlementaire ne cesse pas

Les députés, en plus de leur rôle de législateur, ont aussi une fonction d’évaluation et de contrôle, qui peut parfois être très politique et bousculer le gouvernement.

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le Palais-Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Cette semaine, c’est relâche, après le grand tumulte du débat sur les retraites. Les députés sont en vacances, mais ce n’est pas pour autant que la vie s'arrête complètement au Palais Bourbon. Les auditions et réunions diverses et variées se poursuivent.

En effet, le travail parlementaire ne se passe pas que dans l’hémicycle. Les députés, en plus de leur rôle de législateur, ont aussi une fonction d’évaluation et de contrôle, qui peut parfois être très politique et bousculer le gouvernement. Les missions d’informations et commissions d’enquête, qui débouchent sur des rapports, sont des outils permettant aussi de faire de la politique.

Les sénateurs ont réussi une belle opération, avec leur commission d’enquête sur l’influence des cabinets de conseil au sein de l’Etat, qui a débouché sur l’affaire McKinsey. Outre l’embarras médiatique pour le candidat Emmanuel Macron, en pleine campagne présidentielle, l’affaire s’est poursuivie avec le vote, à la quasi unanimité, par le Sénat, d’une proposition de loi qui oblige les ministères à être transparents sur les marchés publics et les montants dépensés en cabinet de conseil.

L’outil est puissant, car il permet de réclamer à l’administration tous les documents utiles (avec le droit d’aller les chercher sur place) et de pouvoir obliger des personnes à venir témoigner publiquement. Elles ne sont pas “invitées” mais “convoquées” et doivent prêter serment de dire la vérité, sous peine de poursuites judiciaires. Ces sanctions ne sont pas théoriques : un médecin qui s’était exprimé comme expert indépendant devant une commission d’enquête sur la pollution de l’air, a été condamné à 20 000 euros d’amende, pour avoir “oublié” de préciser qu’il était aussi médecin conseil de … Total !

Les députés de l’opposition ont très bien saisi l’intérêt de l’outil, et n’ont pas tardé à le dégainer, avec pas moins de trois commissions d’enquête en cours, sur des sujets sensibles, et potentiellement glissants, pour la majorité, mais aussi pour certains partis politiques.

L’offensive la plus intéressante a été déclenchée par le RN, qui a obtenu la création d’une commission sur les ingérences étrangères visant à influencer les décideurs et l’opinion publique française. On est ici au cœur d’un problème majeur, qui vient d’émerger brutalement au Parlement européen, où plusieurs eurodéputés sont en prison pour avoir accepté de l’argent du Qatar. Derrière, c’est toute la problématique de la désinformation organisée, que des articles de presse sont en train de mettre en lumière. Tout cela pourrait tourner au grand déballage, mais qui pourrait aussi éclabousser le RN lui-même, pas très clair sur ses liens avec la Russie de Poutine.

Les insoumis ne sont pas en reste, et ont obtenu la création d’une commission d’enquête sur le lobbying de l’entreprise Uber, et des méthodes utilisées pour s’implanter en France. Les révélations parues dans la presse, sous le nom de “Uber Files” ont en effet montré qu’Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, s’était montré un soutien d’Uber. Un bon moyen pour LFI, de s’attaquer à la fois à une plateforme américaine, au lobbying, et à Emmanuel Macron.

Les LR, enfin, se sont lancés dans une enquête sur les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France. Leur but est de rechercher les responsabilités sur le déclin de la filière nucléaire française, qui a aujourd’hui beaucoup de difficulté à entretenir les réacteurs, et encore plus à construire les réacteurs de la prochaine génération. Ce sont les écologistes, et François Hollande qui sont dans le viseur, mais si la droite peut aussi égratigner Emmanuel Macron, elle ne s’en privera pas.