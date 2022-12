Quand la puce joue avec la dynamite et quand plonge la méduse : c’est l’actualité des montres en mode pré-solsticiale

Un tourbillon accessible qui sait casser les codes (Ba111od)…

JAEGER-LECOULTRE : Plongez vintage…

La montre Polaris est une de ces icônes horlogères dont la manufacture suisse Jaeger-LeCoultre semble avoir honte, alors que ce modèle, lancé en 1968, aurait tout pour redevenir une star du néo-classicisme vintage c’était déjà, à l’époque, une montre de plongée pas comme les autres, puisque la lunette tournante était intérieure [pour calculer temps de palier et de plongée, on l’actionnait par la « couronne » placée à deux heures]. La maison Jaeger-LeCoultre y revient avec sa nouvelle Polaris Vintage Date, dans un boîtier en acier de 42 mm étanche à 200 m et avec un mouvement automatique doté de 70 heures de réserve de marche (calibre 899), qu’on a au passage enrichi d’une date. On a conservé le meilleur de la vocation instrumentale initiale de cette « plongeuse originale, notamment la lisibilité de son cadran sous verre saphir bombé – un cadran dont les chiffres, les index et les aiguilles sont gentiment ivoirés pour en préserver le style vintage. Le bracelet en caoutchouc est facilement interchangeable. On se demande pourquoi une marque comme Jaeger-LeCoultre n’enrichit pas davantage sa collection Polaris, dont les lignes traditionnelles peuvent à peu tout se permettre en matière d’animation…

UNIMATIC x MASSENA LAB : L’âge du bronze…

Basé à New York, mais si français dans l’élégance de ses créations et si amoureusement suisse dans sa réécriture des codes de l’horlogerie classiques, le laboratoire créatif survitaminé Massena Lab nous propose deux nouvelles éditions en bronze d’un best-seller de la marque indépendante italienne Unimatic. Le design semble plutôt d’inspiration steampunk dans l’allure, avec des choix de couleurs très pointus dans le goût néo-contemporain : vert olive et Super-LumiNova jaune pour la première montre, « tourbe brulée » pour le seconde. 40 mm pour le boîtier de bronze (doté d’un fond en titane pour éviter toute allergie) étanche à 300 m et doté d’un mouvement automatique suisse. Il n’y aura que 400 exemplaires du premier modèle et 99 pièces pour le second, avec des prix étonnants pour un tel concentré de séduction horlogère (entre 9 000 et 1 000 euros)…

BA111OD : Dynamitage pucier…

Le nom de cette nouvelle marque horlogère indépendante est apparemment imprononçable, mais ce n’est qu’une question d’écriture : Baillod, c’est le nom du créateur, Thomas de son prénom, dynamitero horloger de profession [il a pris l’habitude de lancer des montres spectaculaires et accessibles qui défient le confort intellectuel de ses confrères horlogers suisses]. Il nous propose pour les fêtes deux versions de son tourbillon low cost, avec un tourbillon [« complication » mécanique qui passait jusqu’ici comme le sommet de l’art horloger] posé à sept heures dans deux boîtiers en titane de 40 mm et 44 mm. Les parements dorés du squelettage de la montre ajoutent à l’élégance de ces tourbillons, dont le mouvement révolutionnaire à remontage manuel a été conçu par le concepteur horloger Olivier Mory – retenez bien son nom, vous en entendrez reparler ! Le meilleur pour la fin : Ba111od ne vous taxera que de 5 300 euros hors taxes pour un de ces tourbillons Swiss Made – soit à peu près dix fois moins (et parfois même vingt ou trente fois moins) que les tourbillons des « grandes marques » classiques. Originalité supplémentaire : le verre saphir de cette montre intègre une puce NFC, invisible, qui permet de lancer, sur un smartphone, une animation qui permet de tout savoir sur ce tourbillon, de le tracer et d’en accompagner le porteur tout au long de la vie de la montre.

FESTINA : Tricolorement vôtre…

La maison Festina fête ses cent vingt années d’histoire horlogère. Âge respectable qui sert de prétexte au lancement d’une Festina 120e anniversaire, éditée à forcément 120 exemplaires pour les hommes (41,5 mm) et 120 exemplaires pour les femmes (34 mm) – environ 1950 euros pour chaque modèle. Sur un fond de cadran bleu, index effilés pour les hommes et cristaux pour les femmes (ci-dessous), avec un drapeau tricolore français à neuf heures pour rappeler l’histoire d’amour très ancienne entre la France et la marque, aujourd’hui suisse pour ses principaux établissements de production, mais espagnole pour son siège. Le mouvement mécanique à remontage automatique est largement visible à travers le fond saphir du boîtier, mais aussi, côté cadran, dans des ouvertures qui dévoilent le balancir et qui pourraient penser à un tourbillon : ce calibre mécanique est une précision rare, réglée à plus ou moins quatre secondes par jour. La lunette crantée donne une allure très élégante à ce boîtier. Vous aurez également remarqué l’inscription « mouvement français » à six heures : ce sont les nouveaux mouvements mécaniques « tricolores » mis au point par la manufacture Soprod, unité de production du groupe Festina. Il y avait longtemps qu’une maison comme Festina n’avait pas créé un tel collector…

BON À SAVOIR : en vrac, en bref et en toute liberté…

•••• OMEGA : on vient de fêter le cinquantième anniversaire (14 décembre 1972) de la dernière mission Apollo sur la Lune, et donc de la dernière montre Omega Speedmaster effectivement portée sur la Lune par les membres de l’équipage de cette mission Apollo 17. C’était le sixième alunissage d’une Speedmaster. Très à cheval sur la mémoire de ces expéditions lunaires, la manufacture Omega a choisi de ne pas relancer de nouvelle Speedmaster Apollo 17 à l’occasion une nouvelle : d’autres éditions commémoratives ont pu exister dans le passé [on en a compté jusqu’à six !], avec des tirages plus ou moins limités. Ne pas en ajouter une septième revient à créer de la valeur autour des séries précédentes,très recherchées aux enchères… •••• JACQUES BIANCHI : légende vivante de la plongée sus-marine en France, le Marseillais Jacques Bianchi avait récemment sa marque (Jacques Bianchi Marseille) pour créer une montre de plongée à peu près intégralement calquée sur les « plongeuses » JB200 qu’il fournissait dans les années 1980 aux plongeurs de la Marine nationale (Atlantic-Tac du 18 juin 2021). C’est à partir de cette réédition à prix accessible (la première offre était positionnée à 600 euros) qu’une « collaboration » [dites « collab », c’est plus chic] vient de s’établir avec l’équipe asiatique du média Revolution, pour créer une série spéciale, rebaptisée « JB 200 Méduse », éditée à 150 exemplaires et proposée à un peu plus de 1 000 euros. Dans la pénombre, la silhouette duplongeur emblématique de la JB 200 apparaît profilée dans un composant luminescent « bleu méduse », alors que les aiguilles, les index des heures et les indications des minutes apparaissent dans une lumière verte très professionnelle. Il est recommandé de se presser pour en commander sur le site de Revolution : il n’y en aura pas pour tout le monde – si tant est qu’il en reste encore quelques-unes avant l’arrivée du Père Noël…

