REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

14 novembre 2025

Marianne craque face au spectacle de l’Assemblée, Le Point oscille entre scénarios catastrophe et catastrophisme; L’Express rejoue le match traite arabo-musulmane/atlantique; Le Medef fait de la résistance, Lecornu se spidermanise, Olivier Faure utopise

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Challenges célèbre le retour du Brésil sur la scène internationale via son héros Lula, et les autres se centrent sur des victimes, Boualem Sansal dans L’Express en premier lieu. Le Nouvel Obs consacre son dossier aux rescapés du 13 novembre, pour savoir comment on vit avec le traumatisme, la culpabilité d’avoir survécu. Il interviewe aussi les forces de l’ordre, mais aussi le magistrat qui a présidé le procès durant un an, dont les membres ont eu aussi vécu un traumatisme. Il témoigne de sa colère, à contenir, pour rester impartial, de la dimension politique occultée du procès.