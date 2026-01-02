POLITIQUE
À la Une de vos hebdos cette semaine

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

2 janvier 2026

Marianne a 26 têtes de turcs pour 2026, l’Obs trouve l’Occident insensible; L’Express douche le rapprochement franco-allemand, Le Point les conservateurs américains; droite & centre sombrent dans le spleen ; Brigitte Bardot jugeait Macron «maléfique»

A la Une de vos hebdos cette semaine : la trêve des confiseurs se fait encore sentir, aussi c’est Brigitte Bardot qui succède à la Chine, quand vos hebdos ont bien voulu sortir. Le calme politique sera de courte durée, à en croire les échos de Paris : les municipales arrivent !

Alice Maindron Go to Alice Maindron page

A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron image
Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 