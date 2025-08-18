Minute Tech

Les compagnons IA peuvent attendrir et réagir à nos émotions, mais ils posent aussi la question de l’attachement et de la santé mentale

Les pets IA parlent, s’adaptent, miment l’empathie. Ils peuvent apaiser la solitude, mais aussi devenir des béquilles qui supplantent les liens humains. Qui possède l’animal et vos données, alors que des fuites comme DeepSeek rappellent la fragilité du cloud et que des jouets connectés ont déjà été écartés pour risques d’écoute. Avant la grande diffusion, cap sur des garde-fous clairs: transparence, sécurité by design, consentement des mineurs, droit au retrait et à l’offline.