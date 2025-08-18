Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Nouveau mondeil y a 4 heures
Pepper, le premier robot personnel. (Image d'illustration)
Pepper, le premier robot personnel. (Image d'illustration) © Reuters
Minute Tech

Les compagnons IA peuvent attendrir et réagir à nos émotions, mais ils posent aussi la question de l’attachement et de la santé mentale

Les pets IA parlent, s’adaptent, miment l’empathie. Ils peuvent apaiser la solitude, mais aussi devenir des béquilles qui supplantent les liens humains. Qui possède l’animal et vos données, alors que des fuites comme DeepSeek rappellent la fragilité du cloud et que des jouets connectés ont déjà été écartés pour risques d’écoute. Avant la grande diffusion, cap sur des garde-fous clairs: transparence, sécurité by design, consentement des mineurs, droit au retrait et à l’offline.

avec Alisa Minina Jeunemaître
author imageAlisa Minina Jeunemaître

Professeure associée en marketing à emlyon business school.

Voir la bio »

Les compagnons IA peuvent attendrir et réagir à nos émotions, mais ils posent aussi la question de l’attachement et de la santé mentale

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

High-techSociétéSanté