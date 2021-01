Les astuces pour faire beaucoup plus avec l’appareil photo de votre smartphone

Crédits Photo: Tobias Schwarz / AFP

Les appareils photos de nos téléphones sont de plus en plus performants et bourrés d'options. Mais rares sont les personnes qui les utilisent toutes, souvent car elles ne savent tout simplement pas qu'elles existent !

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Les appareils photos des smartphones sont de plus en plus performants. Peuvent-ils aujourd'hui remplacer les appareils compacts ?

Jérôme Durel : C'est un débat qui existe depuis que les téléphones ont des appareils photos. Généralement, les photographes pro disent que non, les amateurs disent que oui ; et la vérité est, comme bien souvent, probablement entre les deux. La réalité, c'est que les appareils photos de téléphones haut-de-gamme (plus de 500€) proposent des prestations très bonnes. Elles sont d'autant plus bonnes qu'aujourd'hui, l'usage des photos est surtout numérique et que la qualité est de moins en moins importante. La très grande majorité des photos ne seront vues que sur un écran de téléphone et il n'y a donc pas forcément besoin d'avoir des photos d'une définition extraordinaire, contrairement aux photos vouées à être imprimées.

Pour l'usage que nous avons des photos aujourd'hui, un téléphone portable haut-de-gamme est donc largement suffisant. Mais il ne faut pas oublier que les appareils photos traditionnels conservent des meilleurs capteurs, des meilleures optiques, etc. D'un point de vue technique, ils restent meilleurs. D'un point de vue usages, pas forcément.

On dit souvent que les utilisateurs n'utilisent pas toute la puissance de leur téléphone. C'est vrai aussi pour leurs appareils photos, dont de nombreuses fonctions sont peu utilisées (soit parce que les utilisateurs ne les comprennent pas... soit parce qu'elles sont tout simplement méconnues). Quels sont les conseils ou astuces pour bien les utiliser ?

La plupart des gens qui utilisent leur téléphone ont des connaissances toutes relatives en photo et se contentent d'appuyer sur le bouton central pour faire des photos de leurs vacances ou de leurs proches, ce qui est suffisant pour leurs usages. De plus en plus d'appareils embarquent des modes « pro » qui offrent plus de réglages – mais il faut savoir s'en servir. Encore une fois, la praticité prend souvent le pas sur la praticité.

Et bien sûr, des applications photos de smartphones sont parfois un peu complexes, un peu floues, et les utilisateurs n'en connaissent pas toutes les possibilités. Il faut dire que le marketing a ses limites : les vendeurs de téléphones ne vont pas passer trois heures pour expliquer toutes les possibilités des applications de photo.

Recommandez-vous certaines applications pour « augmenter » l'appareil photo ? Par exemple, celles qui permettent de prendre des photos au format brut sont-elles utiles ?

Il est difficile de donner des recommandations spécifiques d'applications, car il y a énormément de possibilités et elles ne correspondent pas forcément à chacun. Il y a des centaines de milliers d'applications différentes liées à la photo. Concernant les fichiers RAW (brut), il faut une application spécifique pour les lire. La plus connue est Lightroom d'Adobe, qui permet de « développer » cette photo et ensuite la retoucher sur Photoshop. Cette possibilité de prendre des photos en RAW n'est pas présente sur tous les appareils, il faut donc le vérifier avant. En tout état de cause, c'est un format destiné aux initiés.

Il y a un aussi certain nombre d'applications qui ne sont pas liées à la photo mais qui utilisent son capteur pour faire un certain nombre de choses. Google Lens, par exemple, peut faire de la traduction instantanée d'un texte en pointant le téléphone vers lui. Le capteur photo de l'iPad Pro et de l'iPhone 12 Pro permet aussi de mesurer des angles, des distances, etc. Autant de choses intéressantes pour les professionnels.

Les astuces d'Atlantico pour mieux utiliser votre appareil photo :

- Faites vous aider... virtuellement ! Avec l'assistant Google (disponible sur Android et iOS), il suffit de dire "OK, Google, prends une photo" ou "OK, Google, prends un selfie" pour lancer Google Camera, qui lance alors un compte à rebours avant de prendre la photo. Bixby, sur les téléphones Samsung, peut aussi prendre des photos. Ce n'est pas le cas de Siri sur les iPhones : elle peut ouvrir l'appareil photo, mais pas prendre de photo automatiquement.

- Élargissez votre horizon ! Si la scène que vous voulez photographier n'entre pas dans l'objectif et que vous n'avez pas de grand angle, utilisez le mode Panorama pour doucement faire glisser votre appareil vers la gauche ou la droite et créer une photo panoramique. Cela fonctionne aussi vers le haut (à condition de tourner le téléphone) pour prendre en photo de hauts bâtiments ! Google Camera permet même de prendre des photos à 360° avec le mode « Photo Sphere ».

- Jouez avec la temporalité ! Les appareils photos des téléphones Android et iOS permettent fréquemment de créer des ralentis ou des timelapses. Parfait pour filmer un coucher de soleil, par exemple ! Sur iPhone, en prenant une photo avec l'option « Live » activée, vous pouvez aussi des effets tels que « boucle », « rebond » ou « pose longue ». Il suffit pour cela de glisser le doigt vers le haut lorsque vous visionnez une photo.

- Farfouillez dans les options ! Aviez-vous noté, en haut de l'écran de l'appareil photo de votre iPhone, une petite flèche ? En cliquant dessus, vous accédez à une palette de nouvelles options : mode nuit, format de l'image, exposition, filtres de couleurs... N'hésitez pas à les tester !