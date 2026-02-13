REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

13 février 2026

Lecornu, cet ambitieux à sang froid qu’adore Brigitte Macron, Bournazel, ce candidat de droite qui pourrait faire élire la gauche; L’Express s’intéresse au « retour en grâce » d’Hitler, Le Point aux liens Epstein/Poutine, Le Nouvel Obs à Gisèle Pelicot

Aussi à la Une de vos hedbos cette semaine : Marianne démonte le réseau français d'Epstein, et l'effondrement politique et moral de Jack Lang : des révélations financières, mal gérées médiatiquement, ont entraîné une rupture avec son camp politique et rendu sa démission inévitable. Et si l'économie de (non-)guerre ne décolle pas, la faute à qui ? Macron accuse les industriels, qui accusent l'Etat.