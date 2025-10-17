Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Revue de presse des hebdos du 17 octobre 2025
Le Point voit le RN en pleine OPA inamicale sur LR, Marianne le bloc central atomisé ; L’immigration algérienne nous coûte 2 milliards par an, le Hamas n’a pas dit son dernier mot, Netanyahu non plus et pendant ce temps là… la Chine avance

Aussi à la Une de vos hebdos : Marianne plaint les profs, pour qui il n’y a pas eu de sursaut national depuis la mort de Samuel Paty. L’Express s’extrait du jeu de l’actualité chaude, pour saluer les visionnaires, qu’ils soient politiques ou ingénieurs. Car en France, on a bien envie comme le souligne Peggy Sastre dans Le Point, de fermer les écoutilles.

avec Alice Maindron
