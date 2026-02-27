REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

27 février 2026

Le Point milite pour une primaire du socle commun, Le Nouvel Obs joue à se faire peur avec l'union des droites & Marianne voit Ruffin en outsider; Retailleau brûle d'affronter Mélenchon; Renaissance est désormais un parti hostile à Macron

A la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs s'attaque à Mélenchon, qu'il voit dans l'impasse, alors que Challenges passe au banc d'essai les "meilleurs maires de France." On peut choisir où voter ? On a eu droit au naufrage des facs ; pour changer, L'Express nous gratifie cette semaine d'une enquête sur les écoles de commerce, prises elles aussi dans la tourmente.