REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

15 mai 2026

Le Point et l'Express voient la Chine loin, si loin devant; Marianne craque face aux népo-babies du cinéma; Le Nouvel Obs plaint les neuroatypiques; Hollande part en guerre contre les Gafa, Bardella l'admire; L'Allemagne doute de Friedrich Merz

A la Une de vos hebdos cette semaine : le sommet Xi-Trump leur donne l'occasion de comparer les deux super-puissances : exit le Vieux Continent. Cannes oblige, Challenges annonce une nouvelle ère pour les écrans : plus de streaming, moins de financements, et la crainte du grand remplacement par l'IA.