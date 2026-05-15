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Blurred backgroundA la Une de vos hebdos cette semaine
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

15 mai 2026

Le Point et l'Express voient la Chine loin, si loin devant; Marianne craque face aux népo-babies du cinéma; Le Nouvel Obs plaint les neuroatypiques; Hollande part en guerre contre les Gafa, Bardella l'admire; L'Allemagne doute de Friedrich Merz

A la Une de vos hebdos cette semaine : le sommet Xi-Trump leur donne l'occasion de comparer les deux super-puissances : exit le Vieux Continent. Cannes oblige, Challenges annonce une nouvelle ère pour les écrans : plus de streaming, moins de financements, et la crainte du grand remplacement par l'IA.

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MOTS-CLES

Marianne , Le Nouvel Obs , L'Express , Jordan Bardella , Nepo babies , neuroatypiques

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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