23 janvier 2026
Le Nouvel Obs voit Bardella ami du fils de Bernard Arnault, l’Express Pigasse en mauvais génie présidentiel de la gauche, Le Point voit Xavier Niel se projeter à l’Elysée; Dati, Chikirou, Knafo : Marianne aligne ses tatas flingueuses
A la Une de vos hebdos cette semaine : on quitte les eaux troubles des mollahs, de Trump et de Poutine. Retour au pays pour vos hebdos ! A part pour L’Express, qui s’ébaudit du miracle polonais, “pays conquérant et décomplexé”, retour à la France et à sa natalité en berne…
