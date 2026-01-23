REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

23 janvier 2026

Le Nouvel Obs voit Bardella ami du fils de Bernard Arnault, l’Express Pigasse en mauvais génie présidentiel de la gauche, Le Point voit Xavier Niel se projeter à l’Elysée; Dati, Chikirou, Knafo : Marianne aligne ses tatas flingueuses

A la Une de vos hebdos cette semaine : on quitte les eaux troubles des mollahs, de Trump et de Poutine. Retour au pays pour vos hebdos ! A part pour L’Express, qui s’ébaudit du miracle polonais, “pays conquérant et décomplexé”, retour à la France et à sa natalité en berne…