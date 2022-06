La Nasa va avoir de nouvelles combinaisons spatiales ; Une cité engloutie de 3.000 ans refait surface en Irak

Les visiteurs regardent la combinaison spatiale Apollo 11 de Neil Armstrong, au Smithsonian National Air and Space Museum de Washington, le 16 juillet 2019, lors du 50e anniversaire de la mission de lancement.

Et aussi : Il y aurait 4 civilisations extraterrestres hostiles dans la Voie lactée susceptibles d’envahir la Terre, selon ce chercheur ; Neptune et Uranus : Hubble perce le secret de leurs couleurs ; Un mystérieux signal radio nous arrive depuis la galaxie NGC 2082.

La Nasa va avoir de nouvelles combinaisons spatiales

La Nasa a annoncé le premier juin avoir choisi les compagnies Axiom Space et Collins Aerospace pour développer les futurs scaphandres des astronautes. Ils s'en serviront pour sortir dans le vide spatial dans le cadre de sorties extra-véhiculaires depuis l'ISS mais aussi pour marcher sur la Lune.

Une cité engloutie de 3.000 ans refait surface en Irak

Il y a plus de 3.000 ans, un tremblement de terre a détruit une importante cité irakienne. Celle-ci est restée anonyme depuis lors et est ensevelie depuis 40 ans dans le réservoir d'eau de Mossoul. Des archéologues découvrent aujourd'hui des murs et tablettes cunéiformes très bien préservés dans cette cité engloutie.

Il y aurait 4 civilisations extraterrestres hostiles dans la Voie lactée susceptibles d’envahir la Terre, selon ce chercheur

Existe-t-il des planètes ailleurs que dans notre Système solaire ? La réponse est « oui ». Certaines sont-elles habitables ? La réponse est « très probablement ». Certaines sont-elles habitées ? La réponse est « possible ». Certaines de ces civilisations extraterrestres pourraient-elles avoir l'envie d'envahir la Terre ? Un chercheur livre sa réponse.

Neptune et Uranus : Hubble perce le secret de leurs couleurs

Les géantes de glace dans le Système solaire Neptune et Uranus ont beaucoup en commun, des masses, des tailles et des compositions atmosphériques similaires. Mais curieusement, Neptune apparaît nettement plus bleue dans le visible qu'Uranus. Des observations à plusieurs longueurs d'onde ont permis de développer des modèles atmosphériques qui reproduisent et expliquent pour la première fois cette différence.

Un mystérieux signal radio nous arrive depuis la galaxie NGC 2082

Lors d'observations d'une galaxie spirale connue sous le nom de NGC 2082, des astronomes ont découvert une mystérieuse source radio brillante et compacte. Son origine demeure, à ce jour, inconnue.

