7 février 2026
Kim Kardashian & Lewis Hamilton roucoulent à Paris, Justin & Hailey Bieber refricotent à L.A; Tom Cruise & Laetitia Casta s’enfuient; Madonna est complètement cintrée, Bianca Censori confie que Kanye West aussi; Brooklyn Beckham efface son père
Royautés en mode grand écart : Monaco soigne la continuité, Londres scrute la moindre couture, et l’ombre Epstein rappelle que certains scandales ne meurent jamais. Entre rituels, “jours sans” et feuilletons familiaux, le prestige reste là… mais sous surveillance.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
