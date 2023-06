Il se passe quelque chose entre les Etats-Unis et l’Inde… mais quoi exactement ?

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi tiennent une réunion lors du Quad Leaders Summit à Kantei à Tokyo, le 24 mai 2022.

Alors que la Chine étend toujours plus son influence en Asie, l’Inde redose ses efforts entre alliance avec les Etats-Unis et appartenance à un bloc alternatif.

Rajeswari Pillai Rajagopalan est directrice du Centre for Security, Strategy & Technology de l'Observer Research Foundation de New Delhi. Rajeswari Pillai Rajagopalan a été conseillère technique du Groupe d'experts gouvernementaux (GGE) des Nations unies sur la prévention de la course aux armements dans l'espace (PAROS) (2018- 2019). Elle a rejoint l'ORF après un passage de cinq ans au Secrétariat du Conseil national de sécurité (2003-2007) du gouvernement indien, où elle était directrice adjointe. Avant de rejoindre le NSCS, elle était chargée de recherche à l’Institute of Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Atlantico : Pourquoi pensez-vous que, notamment avec l'initiative ICET, il y a une dynamique entre l'Inde et les États-Unis ?

Rajeswari Pillai Rajagopalan : L'ICET, l'Initiative sur les technologies critiques et émergentes, a suscité à la fois des critiques et des optimistes. Les critiques soutiennent que l'ICET n'est qu'une refonte de l'ancien DTTI (Defence Trade and Technology Initiative) et manque de nouveauté. D'un autre côté, les optimistes considèrent l'ICET comme une étape positive, alors que les dirigeants politiques indiens et américains explorent de nouvelles approches pour remédier aux lacunes du DTTI et envisagent un éventail plus large de problèmes au-delà des technologies émergentes et critiques. Cela inclut les capacités de défense et militaires conventionnelles, ainsi que la production de défense conjointe impliquant des industries, des universités et d'autres parties prenantes. Un tel engagement des parties prenantes à travers l'ICET signifie un engagement plus important.

De plus, l'investissement politique continu des deux pays est un signe prometteur, indiquant leur détermination à surmonter les obstacles passés dans la DTTI et à résoudre tous les problèmes en suspens. Cet engagement est crucial pour le succès de toute initiative et il montre l'élan. L'expérience a montré que compter uniquement sur les bureaucraties des deux nations conduit souvent à des écueils et à des défis. Par conséquent, les dirigeants politiques doivent être activement impliqués afin de faciliter les progrès. L'accord nucléaire américano-indien de 2005, qui s'est concrétisé grâce à l'investissement personnel du président Bush et du Premier ministre indien Manmohan Singh, en est un parfait exemple. Cela démontre la nécessité d'un investissement politique pour assurer le succès des initiatives.

L'importance de l'attention politique est également évidente dans l'ICET, peut-être motivée par des facteurs tels que les préoccupations liées à la Chine ou d'autres motivations. L'implication des conseillers à la sécurité nationale des deux pays souligne encore l'attention de haut niveau accordée à cette initiative.

Pourquoi une relation et un partenariat solides entre les États-Unis et l'Inde sont-ils si importants pour les deux pays, mais peut-être aussi pour le monde global ?

L'Inde n'a jamais fait officiellement partie du système d'alliance américain ou de tout autre système d'alliance. Tout au long de l'histoire, l'Inde a maintenu son indépendance et poursuivi une politique de non-alignement et de neutralité. Cependant, ces dernières années, l'Inde a reconnu les défis croissants posés par la Chine et a pris des mesures pour établir des partenariats afin de répondre à ces préoccupations.

L'Inde se concentre sur deux aspects clés. Premièrement, il renforce ses capacités de dissuasion et de gestion de la menace chinoise. Deuxièmement, il développe des partenariats diplomatiques comme forme de dissuasion. Les États-Unis sont l'un des pays cruciaux avec lesquels l'Inde cherche à renforcer ses relations. De plus, l'Inde établit des partenariats avec des pays comme l'Australie, le Japon, la France (avec qui elle a établi un partenariat stratégique), ainsi qu'avec des pays d'Asie du Sud-Est tels que le Vietnam, l'Indonésie et Singapour. Au Moyen-Orient, l'Inde entretient également des liens plus étroits avec des pays comme les Émirats arabes unis, Israël, l'Arabie saoudite et d'autres.

Le partenariat entre l'Inde et les États-Unis est particulièrement important pour développer des mécanismes de réponse appropriés et des stratégies de dissuasion contre la Chine. Du point de vue des États-Unis, il est préférable d'avoir l'Inde comme partenaire important plutôt que de rester complètement neutre. Le rôle de l'Inde dans la région indo-pacifique ne peut être ignoré, et les États-Unis aimeraient avoir l'Inde à ses côtés pour gérer les défis posés par la Chine. Cependant, la manière dont l'Inde envisage son implication avec les États-Unis est complexe. L'étendue de la participation de l'Inde au programme d'alliance ou de partenariat des États-Unis peut varier au cas par cas, car l'Inde prend en compte des facteurs tels que ses propres intérêts et les circonstances spécifiques de chaque situation.

Il peut y avoir des perceptions erronées concernant le rôle de l'Inde dans le cadre de l'alliance ou du partenariat américain. Si l'Inde sollicite le soutien des États-Unis pour gérer le défi chinois, notamment dans le domaine maritime, elle affirme également sa capacité à gérer de manière autonome les différends frontaliers terrestres. L'Inde estime que les États-Unis et d'autres partenaires sont essentiels dans la gestion des actions de la Chine dans le domaine maritime. La nature et l'étendue de l'engagement de l'Inde avec les États-Unis et d'autres pays dépendront de circonstances spécifiques et de considérations stratégiques.

Et qu'est-ce qui pourrait résulter d'une initiative ICET réussie ? Quelles pourraient être les étapes suivantes ?

Le succès de l'ICET tournerait principalement autour du renforcement des capacités de l'Inde et de sa transformation en un partenaire solide et fiable. C'est un objectif de longue date pour les États-Unis. Malgré les achats continus d'armements de l'Inde à la Russie, cela n'a pas été un problème important pour les États-Unis et d'autres partenaires, car le but ultime est de voir l'Inde émerger comme une nation capable et autodéfensive. Que l'Inde acquière des armes de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie ou même de la Russie, l'accent est mis sur la force et les capacités globales de l'Inde en tant que partenaire.

Des initiatives comme l'ICET ont vu le jour parce que les États-Unis souhaitent favoriser un partenariat plus fort avec l'Inde, ce qui réduirait par la suite la dépendance de l'Inde vis-à-vis de la Russie. À moins que les partenaires occidentaux, y compris les États-Unis, ne contribuent activement à renforcer les capacités de défense de l'Inde, l'Inde continuera de dépendre de la Russie. Par conséquent, l'ICET fait partie d'une stratégie plus large visant à réduire l'interdépendance de l'Inde vis-à-vis de la Russie en augmentant les entreprises de coopération et les partenariats avec les États-Unis.

Pour que l'ICET soit considéré comme un succès, il devrait faciliter le transfert de technologie entre l'Inde et les États-Unis, englobant les technologies émergentes et critiques telles que l'IA, les cybercapacités et l'espace, ainsi que les domaines militaires conventionnels. Les exemples incluent la production conjointe de moteurs à réaction entre l'Inde et les États-Unis. Atteindre de tels jalons grâce à l'ICET indiquerait un succès et démontrerait des progrès vers la réduction de la dépendance de l'Inde vis-à-vis de la Russie.

Pourtant, vous dites qu'il y a des motifs de prudence quant à l'évolution de cette relation. Pourquoi ?

En effet, l'ICET a le potentiel de favoriser des développements importants dans divers domaines, tels que la cybersécurité, l'IA, la technologie quantique, l'espace extra-atmosphérique, etc. Il peut faciliter l'établissement de partenariats entre l'Inde et les États-Unis pour renforcer les capacités de l'Inde. Cela comprend non seulement l'acquisition d'avions de combat supplémentaires, mais également l'expansion de la force navale de l'Inde, potentiellement par le biais d'accords avec la Russie ou l'Allemagne pour la construction de sous-marins. Il existe une vaste liste de souhaits pour l'armée indienne en termes de développement des capacités nécessaires, et il reste à voir comment ces exigences seront satisfaites, que ce soit par les États-Unis seuls ou en collaboration avec d'autres pays comme l'Allemagne.

Bien que des mesures initiales aient été prises, y compris la formation de groupes de travail et de groupes de travail pour établir des liens entre l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement, le succès de l'ICET dépendra en fin de compte de son exécution et de ses résultats tangibles. Il est crucial d'aller au-delà des discussions théoriques et de traduire les plans en réalités pratiques. Les États-Unis ont été proactifs dans la recherche des besoins de défense de l'Inde et s'engagent activement dans des entreprises de coopération, comme en témoignent les récentes réunions entre les ministres de la Défense et les annonces à venir attendues lors de la visite du Premier ministre Modi aux États-Unis, qui pourraient être assez importantes.

L'Inde, d'autre part, est confrontée au défi d'équilibrer les relations avec divers partenaires et de prioriser ses alliances stratégiques. Il ne peut pas maintenir un partenariat égal avec tous les pays et doit se concentrer sur la gestion de sa principale menace, qui, selon l'ancien chef d'état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, est la Chine. Dans ce contexte, il est peu probable que la Russie soit un partenaire important pour l'Inde face au défi chinois. Au lieu de cela, les États-Unis, les pays du Quad et d'autres accords pertinents devraient jouer un rôle crucial dans la gestion de ce problème.

Cependant, l'hésitation historique de l'Inde à embrasser pleinement les États-Unis en tant que partenaire découle de l'ère de la guerre froide et des préoccupations concernant les sanctions. De plus, il existe une certaine appréhension et méfiance en raison de problèmes tels que l'érosion de la démocratie, de la liberté religieuse et de la liberté des médias qui pourraient inquiéter les États-Unis. Malgré ces préoccupations, les États-Unis n'en ont pas fait des points de discorde majeurs et se concentrent plutôt sur les aspects stratégiques de la relation. Bien que ces problèmes existent, les États-Unis accordent la priorité au renforcement de la coopération avec l'Inde et continuent de dialoguer avec les dirigeants indiens sur ces questions.

En résumé, l'ICET est prometteur pour le développement des capacités de l'Inde grâce à la coopération avec les États-Unis, en particulier dans des domaines critiques. Cependant, le succès de l'ICET dépendra de sa mise en œuvre efficace, et l'Inde doit naviguer dans la complexité de ses relations et répondre aux préoccupations internes tout en renforçant ses liens avec les États-Unis.