François H.& Julie Gayet saoulent leurs voisins, Laeticia Hallyday & Frédéric l’un l’autre; Georges Clooney joue aux fermiers, Marion Cotillard à Mme Toute-Simple; Jennifer Aniston n’en peut plus de se faire deepfaker, Meghan Markle se fait deep skincarer
Tour d’horizon d’une presse people en pleine effervescence : Meghan Markle reprend le pouvoir, Marion Cotillard s’émancipe en douceur, Madonna assume enfin le temps qui passe, tandis que les Windsor pleurent, s’aiment ou se réconcilient sous l’œil des caméras. Entre émotions maîtrisées, cures de luxe, come-backs pop et chagrins royaux, les unes de la semaine racontent une seule histoire, celle de la mise en scène permanente de la vulnérabilité.
