Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Revue de Presse People

François H.& Julie Gayet saoulent leurs voisins, Laeticia Hallyday & Frédéric l’un l’autre; Georges Clooney joue aux fermiers, Marion Cotillard à Mme Toute-Simple; Jennifer Aniston n’en peut plus de se faire deepfaker, Meghan Markle se fait deep skincarer

Tour d’horizon d’une presse people en pleine effervescence : Meghan Markle reprend le pouvoir, Marion Cotillard s’émancipe en douceur, Madonna assume enfin le temps qui passe, tandis que les Windsor pleurent, s’aiment ou se réconcilient sous l’œil des caméras. Entre émotions maîtrisées, cures de luxe, come-backs pop et chagrins royaux, les unes de la semaine racontent une seule histoire, celle de la mise en scène permanente de la vulnérabilité.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

