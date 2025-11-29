POLITIQUE
REVUE DE PRESSE PEOPLE

29 novembre 2025

Florent Manaudou & Elsa Bois s’aiment en public, Anthony & Anoushka Delon se miconcilient; Jacques & Gabriella champignonisent Monaco, Kendall Jenner rate un concombre; Ben Affleck thanksgives chez Jennifer Garner, Cristiano Ronaldo dîne chez les Trump

Entre un Rocher qui retrouve son souffle, un couple royal qui câline Paddington, un Hollywood qui s’agite et un « Bennifer » en split-screen, la semaine people a oscillé entre douceur, drama et storytelling millimétré.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

