Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu vas

ANNE WEBER est experte du facteur humain, Présidente & co-Fondatrice du cabinet IN TALENT WE TRUST et spécialisée dans la conciliation de l'humain et de la performance.





Son expertise transdisciplinaire, à la jonction de quatre domaines : innovation, talents naturels humain, visual thinking et vulgarisation scientifique, est unique.





Spécialiste de la créativité & de l’innovation, certifiée par le CNAM Paris sur la créativité en entreprise, et formée à Buffalo (NY) au Creative problem solving, elle est à l’origine du concept de l’entreprise talentueuse et de sa méthodologie d’implémentation : #PPHO (Plein potentiel humain & organisationnel). Pionnière en France de la valorisation du plein potentiel humain basé sur les talents, elle est la première française certifiée par Gallup sur le test Clifton StrengthsFinder® pour lequel elle a créé de nombreux outils permettant d’en accélérer l’appropriation et la performance.





Adepte du Visual Thinking, elle est formée à la facilitation graphique par Roberta Faulhaber et au Mind Mapping par Tony Buzan. À l’aise avec les environnements complexes, elle a aidé certaines organisations à mieux visualiser leurs stratégies avec sa méthode visuelle exclusive HANDS ON STRATEGY et conçoit régulièrement des référentiels méthodologiques opérationnels pour ses clients.





Conceptrice puis directrice du centre de vulgarisation scientifique le Vaisseau à Strasbourg, destiné aux enfants & adolescents, de type Cité des Sciences de la Villette, autrice de livres, dont POWERFUL PROCRASTINATION, le talent d’apprivoiser la complexité (disponible en français et en anglais aux éditions Les Grands Curieux), également enseignante, conférencière et mentore, elle aime contribuer à faire grandir le plus grand nombre.

Ancienne Vice-Présidente de la fédération française d’Aviron et éducatrice fédérale diplômée, elle s’intéresse à la performance, individuelle et collective, sous toutes ses formes.





Membre Alumni de Sciences Po Paris, Uppsala University (Suède), membre de MENSA, elle donne régulièrement des conférences à l'international.