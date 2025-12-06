POLITIQUE
REVUE DE PRESSE PEOPLE

6 décembre 2025

Cyril Hanouna & Tiphaine Auzières love-durent, Mme JD Vance sort sans alliance; Miley Cyrus exhibe sa bague de fiançailles, Romeo Beckham en shoppe une en se tâtant les bijoux; Gwyneth Paltrow braque le Père Noël, Taylor Swift une salle des fêtes

Entre métamorphoses royales, polémiques hollywoodiennes, amours renaissantes et tempêtes médiatiques, la semaine people déroule un théâtre où chacun joue sa partition entre glamour, scandale, tendresse et chaos contrôlé.

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

