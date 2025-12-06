"Voici", "Closer" et "Public".
REVUE DE PRESSE PEOPLE
6 décembre 2025
Cyril Hanouna & Tiphaine Auzières love-durent, Mme JD Vance sort sans alliance; Miley Cyrus exhibe sa bague de fiançailles, Romeo Beckham en shoppe une en se tâtant les bijoux; Gwyneth Paltrow braque le Père Noël, Taylor Swift une salle des fêtes
Entre métamorphoses royales, polémiques hollywoodiennes, amours renaissantes et tempêtes médiatiques, la semaine people déroule un théâtre où chacun joue sa partition entre glamour, scandale, tendresse et chaos contrôlé.
22 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , Romeo Beckham , Becks , Meghan et Harry , Britney Spears , Hollywood , tatouages , JD Vance , Gwyneth Paltrow , Gabriella de Monaco , Cyril Hanouna , Tiphaine Auzière , Paris Hilton , Brigitte Bardot , Taylor Swift , Kate Middleton , Albert de Monaco , Harry Styles , Kourtney Kardashian , Rihanna , Asap Rocky , Miley Cyrus , Sienna Miller , Marc Lavoine , Giulia Sarkozy , Jennifer Aniston
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.