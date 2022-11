Comment faire ses repérages en amont du Black Friday pour ses achats tech

Le Black Friday permet de bénéficier d'offres intéressantes en magasin et sur Internet.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : La période du Black Friday est souvent utilisée pour effectuer les achats pour Noël. Afin de ne pas être perdu lors des ventes, quelle est la meilleure méthode pour faire ses repérages en amont du Black Friday ? Faut-il se rendre sur des sites de comparateurs de prix ? S’inscrire aux ventes privées ? Se rendre en magasin pour comparer les modèles ou repérer et déjouer la valse des étiquettes ? Comment faire pour profiter au mieux de ce Black Friday en amont ?

Jérôme Durel : Le problème du Black Friday, comme toutes les opérations promotionnelles, est de pousser les clients à effectuer des achats impulsifs grâce au fait qu’il y ait des offres alléchantes. La meilleure façon pour préparer le Black Friday et ne pas se perdre dans les offres est de savoir ce que l’on veut en amont. Il est donc important de bien identifier son besoin et de parvenir à savoir quels modèles ou objets technologiques on souhaite acquérir. Pour l’achat d’une télévision par exemple, il est important de savoir quels modèles précis pourraient correspondre à nos besoins ou quelles marques nous intéressent le plus. Une fois identifiés et en scrutant les offres pour le Black Friday, il ne faut pas se disperser ou se laisser tenter par des produits annexes ou d’autres promotions.

Le Black Friday a lieu en magasins et sur Internet. Il est plus simple de naviguer sur le web pour comparer les prix et les offres via les différents sites marchands. Les promotions sont souvent meilleures en ligne pour le Black Friday car la concurrence joue plus facilement son rôle pour faire baisser les prix. Sur Internet, il est facile de comparer les tarifs entre la Fnac, Amazon et Cdiscount. Pour les magasins, ce processus de comparaison est plus difficile.

Afin d’éviter la valse des étiquettes, la meilleure solution est le fait de comparer les prix. Des comparateurs et des sites spécialisés existent en ligne. Ils permettent de faire un tri des meilleures offres pour le Black Friday. Ils identifient les promotions chez tel vendeur et pour un type de catégorie de produits.

Les marques et les entreprises technologiques jouent-elles réellement le jeu du Black Friday en proposant des produits de qualité à des prix cassés ? Quelles pourraient être les bonnes affaires ou les tendances à suivre pour ce Black Friday 2022 ?

Les entreprises jouent le jeu du Black Friday. Les produits proposés lors de ces ventes ne sont pas des produits au rabais. Ils vendent leur catalogue habituel et écument certains stocks. Les tout derniers modèles sont rarement proposés à prix cassés lors du Black Friday et auront des rabais de 5 à 10% maximum. Il y a en revanche des offres très intéressantes qui sont proposées sur des produits sortis il y a 12 ou 24 mois. Sur certains marchés ou produits qui évoluent très vites comme la téléphonie et les smartphones derniers cris, ces deux années peuvent réellement faire une différence qualitative sur le produit acheté. Pour les téléviseurs, cela est moins flagrant et donc les offres du Black Friday pour des écrans sont vraiment intéressantes.

Les sites marchands et les commerçants jouent le jeu. Il s’agit d’un carrefour d’achats. Ils font du volume et dégagent des revenus ainsi. Ils vont ronger leurs marges mais grâce à l’important volume de ventes derrière, ils seront gagnants sur le plan financier. Pour le e-commerce, s’il est possible de faire du volume même en sacrifiant quelques points de marge, cela en vaut la peine.

Existe-t-il des applications ou des sites Internet pour obtenir des bonnes affaires lors de la période du Black Friday ou pour obtenir des alertes pour des offres exceptionnelles sur tel ou tel type de produits ?

Il existe un site de référence sur le marché de la promotion, Dealabs. Les offres sont déposées et signalées par les utilisateurs. Les Internautes postent sur le site, recensent et décrivent la promotion pour un produit sur une enseigne de e-commerce ou un magasin et à tel prix, la communauté vote ensuite pour la qualité de l’offre.

De nombreux médias spécialisés dans le numérique et les nouvelles technologies proposent une sélection d’offres intéressantes ou des guides avec les bonnes affaires à saisir à l’occasion du Black Friday. La plupart des sites tech comme Frandroid, Numerama, Les Numériques, CNET France, 01net proposent des listes des meilleures promotions et d’offres pour le Black Friday. Ils font des sélections des promotions pour le Black Friday pour des produits high-tech.

Quels sont les conseils pour éviter les pièges ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors des repérages en amont du Black Friday pour effectuer des achats tech de qualité ?

L’écueil est de savoir en réalité ce que l’on veut avant de se lancer dans l’aventure et débuter ses achats lors du Black Friday. Cela évite de faire des achats compulsifs et permet de ne pas rater les véritables bonnes affaires.

Il peut arriver que les prix soient parfois gonflés quelques mois avant le Black Friday pour proposer des -25 ou des -30% par rapport au prix initial. Mais parfois, trois mois avant, le prix était plus bas. Idéalement, il faudrait suivre l’évolution des prix toute l’année.

Il y a des extensions qui permettent de tracer les prix, notamment sur Amazon.

Si vous avez une connaissance du marché, vous pouvez vous rendre compte si les produits, les téléphones, les ordinateurs sont proposés aux bons prix.

Il est possible de consulter les sélections des meilleures offres pour le Black Friday sur les sites spécialisés pour des très bons produits avec des promotions intéressantes ou des produits qui sont un peu moins bons mais comme la promotion est très intéressante, on estime qu’il est difficile de passer à côté de cette offre. Faire confiance aux médias spécialisés dans la tech et à leurs listes de meilleures offres est une solution idéale.