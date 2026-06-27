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ATLANTICO BUSINESS

27 juin 2026

Bulle ou nouveau monde ? Les revenus de l’IA générative croissent déjà trois fois plus vite que les vagues technologiques précédentes

Croissance des revenus, explosion des usages, investissements records : l'IA générative semble avancer plus vite que les grandes révolutions technologiques qui l'ont précédée. Faut-il y voir la naissance d'un nouveau modèle économique ou les signes d'une nouvelle bulle ?

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , OpenAI , IA générative , tokens , revenus , rentabilité , croissance , économie , Succès , chatGPT , Gemini , Claude , Anthropic , Grok

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau