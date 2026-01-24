"Voici", "Public" et "Closer".
24 janvier 2026
Brooklyn Beckham chartapulte sa mère, Kate Middleton curl-bat William; Stéphanie de Monaco dégaine ses petites filles, Grimes l’aura pure de ses enfants avec Elon Musk; Rihanna & A$ap Rocky s’assaisonnent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu s’assortissent
Amours affichées, familles qui se déchirent, icônes qui vacillent et couples qui s’assortissent : les hebdos people racontent une même chose. L’intime n’est plus un refuge, mais un théâtre. On y célèbre encore l’amour, mais sous tension. On y expose les liens, on y règle les comptes, on y mesure les fissures. Le people n’observe plus. Il tranche.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
