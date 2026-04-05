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Des habitants marchent de nuit à Barcelone, privés d'électricité, suite à une panne de courant massive qui a touché toute la péninsule Ibérique et le sud de la France, le 28 avril 2025.
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ATLANTICO GREEN

5 avril 2026

Blackout de la péninsule ibérique : les révélations électriques du Sénat espagnol sur ce que le gouvernement socialiste a tenté d’étouffer

Le blackout survenu dans la péninsule Ibérique a relancé le débat sur la fiabilité des énergies renouvelables. À la lumière des révélations du Sénat espagnol, certains pointent le rôle des variations du solaire dans la déstabilisation du réseau, accusant le gouvernement socialiste d’avoir minimisé ces signaux d’alerte. Au-delà du cas espagnol, c’est toute la promesse d’une transition énergétique maîtrisée qui se trouve remise en cause.

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MOTS-CLES

Crise énergétique , coupure d'électricité , énergies renouvelables , audition , Pedro Sanchez , blackout , énergie , tarifs , marché de l'énergie , éoliennes , centrales nucléaires , nucléaire

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabien Bouglé

Fabien Bouglé est un expert sur les questions énergétiques. Il est l'auteur de "Guerre de l’Energie au cœur du nouveau conflit mondial" (2023), "Nucléaire : les vérités cachées" (2021) et "Eoliennes : la face noire de la transition écologique" (2019), publiés aux éditions du Rocher.