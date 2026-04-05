ATLANTICO GREEN
5 avril 2026
Blackout de la péninsule ibérique : les révélations électriques du Sénat espagnol sur ce que le gouvernement socialiste a tenté d’étouffer
Le blackout survenu dans la péninsule Ibérique a relancé le débat sur la fiabilité des énergies renouvelables. À la lumière des révélations du Sénat espagnol, certains pointent le rôle des variations du solaire dans la déstabilisation du réseau, accusant le gouvernement socialiste d’avoir minimisé ces signaux d’alerte. Au-delà du cas espagnol, c’est toute la promesse d’une transition énergétique maîtrisée qui se trouve remise en cause.
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Fabien Bouglé est un expert sur les questions énergétiques. Il est l'auteur de "Guerre de l’Energie au cœur du nouveau conflit mondial" (2023), "Nucléaire : les vérités cachées" (2021) et "Eoliennes : la face noire de la transition écologique" (2019), publiés aux éditions du Rocher.
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