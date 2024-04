Antisémitisme : ça sent le grisou

Une photographie prise le 9 octobre 2023 montre une étoile de David sur la façade d'une synagogue dans le centre de Paris, deux jours après que les mesures de sécurité ont été renforcées près des temples et des écoles juives.

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond , Intervalles, 2022

Si les juifs continuent d'être ces fameux « canaris dans la mine de charbon », soit les premiers à se prendre une claque avant une déferlante de tabassages moins spécifiquement ciblés, l’inquiétude devrait commencer à monter chez les adeptes des autres cosmogonies.

Car quelle que soit l’analyse que l’on fasse de l’interminable conflit israélo-palestinien, de sa genèse, de ses ressorts, voire de ses modalités potentielles de résolution, la façon dont certains cherchent à en métastaser le dernier épisode à l’échelle planétaire sent sacrément le grisou.

Chez nous bien sûr, où la progression du nombre d’actes antisémites suit désormais la même courbe que l’indice de l’inflation au Vénézuela, mais aussi en des contrées où l’hostilité de principe à l’égard des juifs semblait moins solidement ancrée dans le folklore.

En Grande-Bretagne, par exemple, où les incidents surréalistes se multiplient, comme dans le cas de ce type menacé d’arrestation par la police au motif qu’ayant l’air « ouvertement juif » (il portait une kippa) à proximité d’une manif antisioniste, il risquait de provoquer les pacifiques demandeurs de cessez-le-feu... Et surtout aux Etats-Unis, longtemps perçus comme un havre de paix woodyalleno-seinfeldien, où des facs ne sont même plus en mesure de protéger leurs étudiants juifs et où des profs titulaires se voient carrément refuser l’accès à leur amphi par les vigiles…

Alors c’est sûr, les juifs sont constamment en train de se plaindre. Un coup parce qu’ils sont expulsés de chez eux par tel ou tel roi catholique pour manque d’assiduité à la messe, un autre fois parce qu’ils sont au contraire importés contre leur gré par tel ou tel führer paganiste. Jamais contents. Tiens, même leur principal monument religieux est un « mur des lamentations », c’est dire s’ils sont spécialistes de la jérémiade. Comment les prendre au sérieux ?

N’empêche, les canaris, lorsqu’ils commencent à consulter en masse pour un emphysème, c’est que ça va finir par sentir mauvais pour tout le monde.