La perle des Valois : Marguerite de Navarre

Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, vous propose une émission sur Marguerite de Navarre

Un « Corps féminin, un cœur d’homme, et tête d’ange ». C’est ainsi que le poète Clément Marot voit Marguerite de Navarre. Princesse, duchesse par son mariage, puis reine de Navarre, Marguerite est surtout la sœur du roi François Ier. Entourée par les plus grands hommes de son temps, qu’ils soient rois (François Ier), savants (Guillaume Briçonnet) ou poètes (Clément Marot) sa vie tend à s’effacer derrière celles des illustres qui l’entourent. Pourtant, cette femme au caractère bien trempé a participé à la politique de son temps et ce, dans tout ce qu’elle implique : guerre avec l’empire de Charles Quint, Grandes Découvertes, réformes religieuses etc… Marguerite de Navarre est une femme instruite et une artiste qui contribue au “tournant” de la Renaissance. Mari-Gwenn Carichon reçoit Patricia Lojkine biographe de Marguerite de Navarre aux éditions Perrin.

Notre invitée : Normalienne et agrégée de Lettres modernes, Patricia Lojkine est professeur des universités en littérature française du XVIe siècle à l’Université du Mans. Spécialiste de la Renaissance française et italienne, elle propose une biographie de Marguerite de Navarre à la fois comme femme politique et comme poète et auteur de renom (Marguerite de Navarre, perle de la Renaissance, 2021, 350 pages, 24.00 €).