Xavier Bertrand dévoile ses propositions sur la sécurité au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron 

"Si l'on ne fait rien, certains se feront justice eux-mêmes. Et après-demain, ce serait la guerre civile".

Lors de son allocution, Xavier Bertrand a critiqué les annonces d'Emmanuel Macron lors de la clôture du Beauvau de la sécurité, en dénonçant son idée d’un contrôle parlementaire de l’action de la police, qui participe, selon lui, à une mise en cause généralisée des forces de l’ordre :

Le président de la région des Hauts-de-France, candidat dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, s’est exprimé depuis la ville de Saint-Quentin pour dévoiler ses mesures et ses propositions sur la sécurité.

L’une de ses propositions est que ces amendes soit payées directement, ou alors saisies sur le salaire, voire sur les prestations sociales de la personne concernée.

Xavier Bertrand a également promis le rétablissement des courtes peines de prison. Concernant les récidivistes et les auteurs des délits les plus graves, une peine minimale doit être obligatoirement prononcée. Xavier Bertrand a évoqué l’exemple d’un an de prison pour toute violence contre les forces de l’ordre.

Xavier Bertrand a affirmé vouloir inscrire dans la loi une peine de prison minimale pour chaque délit.

Le président de la région Hauts-de-France a promis d’atteindre le chiffre de 80.000 s’il est élu, 20.000 de plus qu’aujourd’hui.