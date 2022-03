© GERARD JULIEN / AFP

Enseignement civique

Wokisme : des lycéens de Saint-Cloud ont été invités à s’interroger sur le racisme de la police

Un sujet distribué en septembre dernier à des élèves de seconde, en cours d’enseignement moral et civique, au lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud devait permettre aux lycéens de réfléchir à la violence et au racisme au sein des forces de l’ordre et de la société française.