Washington a eu des contacts avec Pékin au sujet du ballon « espion »

La Chine a finalement accepté de parler aux Etats-Unis à propos de la crise liées aux ballons de surveillance ayant survolé l'espace aérien américain.

Après avoir rejeté plusieurs demandes de dialogue, la Chine a finalement accepté de parler aux Etats-Unis à propos du ballon de surveillance, selon des informations du Figaro. Cet objet volant a été abattu par l’armée américaine le 4 février dernier.

« Des contacts ont été pris avec la RPC au sujet du ballon de haute altitude », a déclaré à la presse la secrétaire adjointe à la Défense, Melissa Dalton, ce dimanche 12 février.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait demandé à parler avec ses homologues chinois, peu de temps après qu'un avion de chasse américain avait abattu le ballon qui se trouvait dans le ciel américain depuis plusieurs jours.

Ces demandes étaient jusqu’à présent restées lettre morte. La Chine avait notamment dénoncé l'acte « irresponsable » de Washington d'abattre le ballon :

« Cet acte irresponsable et gravement erroné n'a pas créé un climat propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées. Les Etats-Unis ont insisté pour utiliser la force contre un aérostat civil chinois, ce qui contrevient gravement aux pratiques internationales et crée un mauvais précédent », selon le ministère chinois de la Défense dans un communiqué.

Melissa Dalton n'a pas donné de détails sur les échanges entre les deux puissances. Dimanche, Washington a annoncé avoir abattu, dans le Michigan, un nouvel « objet » en altitude, sans en préciser la nature. Il s'agit du quatrième objet abattu au-dessus des Etats-Unis ou du Canada en moins de dix jours.