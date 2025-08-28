Dérapage

Vote de confiance : Devant l'échec annoncé, François Bayrou s'en prend au "confort des boomers" face à la dette, qui "considèrent que tout va très bien"

À quelques jours d’un vote de confiance décisif qui pourrait lui coûter Matignon, François Bayrou hausse le ton. Invité mercredi soir sur TF1, le Premier ministre a dénoncé l’attitude de ceux qu’il appelle « les boomers », qu’il accuse de minimiser la gravité de la situation financière du pays et de profiter d’un système qui fait peser le poids de la dette sur les générations futures.