Vœux d’Emmanuel Macron pour 2024 : le chef de l’Etat va évoquer le remaniement, fixer un nouveau cap et détailler son rendez-vous avec la Nation

Emmanuel Macron souhaite relancer son quinquennat en cette année 2024.

Après la réforme des retraites et la loi immigration, Emmanuel Macron va tenter de relancer son quinquennat en 2024.

A l’occasion de ses vœux à la Nation ce dimanche 31 décembre, le président de la République espère tourner la page d’une année mouvementée sur le plan politique et social. Emmanuel Macron souhaite relancer son quinquennat avant le grand « rendez-vous » qu’il a promis en janvier aux Français et celui des Jeux olympiques. L’année 2024 sera riche en rendez-vous politiques, diplomatiques et mémoriels.

L’allocution présidentielle du 31 décembre, qui est programmée à 20 heures, sera placée sous le signe de « l’unité », d’après des informations de Sud-Ouest et selon un conseiller présidentiel après les difficiles réformes sur les retraites et sur l’immigration.

Durant ses vœux, « le président donnera aussi des pistes des grandes réformes à venir », selon le conseiller présidentiel, notamment concernant le texte sur la fin de vie.

Parmi les grands rendez-vous de 2024 figurent les élections européennes en juin, le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, la réouverture de Notre-Dame de Paris ou bien encore les Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août.

Emmanuel Macron devrait dévoiler ses principales annonces à l’occasion de son futur « rendez-vous avec la Nation », prévu pour début 2024.

L’incertitude plane également sur un potentiel remaniement gouvernemental. Bruno Le Maire pourrait remplacer Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Ce sujet pourrait être évoqué par Emmanuel Macron lors de son allocution.