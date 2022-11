Une enquête préliminaire a été engagée pour vérifier certains éléments suite aux révélations de Jean-Pierre Ricard.

Après les révélations de la Conférence des évêques de France (CEF) et les aveux du cardinal, la justice s'est saisie du dossier.

La justice a ouvert une enquête préliminaire après les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard. Il a reconnu ce lundi 7 novembre avoir eu un comportement « répréhensible » envers une adolescente il y a 35 ans à Marseille, a annoncé le parquet mardi à l'AFP :

« Une enquête préliminaire a été engagée pour vérifier les éléments de cette révélation », a indiqué la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Elle a précisé qu'« aucune plainte » n'a pour l'instant été déposée.

Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux en retraite depuis 2019 dans un presbytère des Alpes-de-Haute-Provence, a provoqué un nouveau séisme dans l'Eglise avec ses déclarations. « Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables », a écrit le cardinal.

Les faits sont prescrits mais la justice a quand même ouvert une enquête préliminaire, premier stade d'une enquête pénale destinée à éclairer le ministère public sur le bien fondé d'une éventuelle poursuite.

Elle pourra aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire et à la nomination d'un juge d'instruction si des faits sont avérés et non prescrits, ou à un classement sans suite dans le cas contraire.

En l'espèce cette enquête devra notamment déterminer s'il y a d'autres éventuelles victimes du cardinal.

Le cardinal Ricard « se met à la disposition de la justice et de l'Eglise. Il veut faire la vérité, il ne se dérobera pas. Pour le moment la victime n'a pas porté plainte », a indiqué ce mardi Christophe Disdier-Chave, administrateur diocésain de Digne, où le prélat est en retraite.