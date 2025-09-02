Positionnement politique

"Utilisons l'argent des riches" pour relancer la croissance : La solution de Michel-Edouard Leclerc, qui dénonce une "dramaturgie" de la dette

Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique du géant E.Leclerc, ne mâche pas ses mots. À quelques jours du vote de confiance du gouvernement et alors que le débat sur la dette publique enflamme les discussions politiques, il dénonce une « dramaturgie » autour des finances de l’État et plaide pour un recentrage sur la croissance et le pouvoir d’achat, tout en écartant pour l'instant un destin politique personnel.