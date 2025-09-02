Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Economieil y a 5 heures
Michel-Edouard Leclerc, patron de l'entreprise du même nom et milliardaire. (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Michel-Edouard Leclerc, patron de l'entreprise du même nom et milliardaire. (Photo by JOEL SAGET / AFP) © AFP or licensors
Positionnement politique

"Utilisons l'argent des riches" pour relancer la croissance : La solution de Michel-Edouard Leclerc, qui dénonce une "dramaturgie" de la dette

Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique du géant E.Leclerc, ne mâche pas ses mots. À quelques jours du vote de confiance du gouvernement et alors que le débat sur la dette publique enflamme les discussions politiques, il dénonce une « dramaturgie » autour des finances de l’État et plaide pour un recentrage sur la croissance et le pouvoir d’achat, tout en écartant pour l'instant un destin politique personnel.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

"Utilisons l'argent des riches" pour relancer la croissance : La solution de Michel-Edouard Leclerc, qui dénonce une "dramaturgie" de la dette

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés