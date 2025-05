3EME GUERRE ?

Une majorité de Français juge une Troisième Guerre mondiale imminente

Alors que l’Europe commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’opinion publique occidentale semble plus inquiète que jamais. Selon une vaste enquête menée par YouGov dans six pays (dont la France, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni), l’hypothèse d’une Troisième Guerre mondiale, longtemps reléguée au rang de fiction ou de fantasme apocalyptique, fait désormais partie des perspectives plausibles pour une majorité de citoyens.