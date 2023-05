Un ingénieur d’Apple s’enfuit en Chine avec des secrets de l’entreprise

C’est l'un des projets les plus ambitieux d'Apple et son nom de code est à sa mesure : le projet Titan. Derrière ce nom énigmatique se cache le programme de voiture autonome de la marque à la pomme. Et bien sûr, il fait des envieux. Certains employés d'Apple sont aujourd'hui pointés du doigt pour s'être enfuis avec les secrets de l'entreprise concernant ce projet.

Il y a quelques jours, une nouvelle affaire a ainsi été dévoilée au grand jour. Si les faits datent de 2018, ce n'est qu'aujourd'hui que la justice américaine rapporte l’évènement. Weibao Wang, un ingénieur chinois travaillant pour Apple, est accusé de vol de données secrètes après s'être enfuit en Chine avec des informations auxquelles personne ou presque n'a accès.

Arrivé en mars 2016 dans l'entreprise, Weibao Wang décide début avril 2018 de démissionner. Jusque là, rien d’exceptionnel. Mais fin novembre 2017, soit environ quatre mois avant son départ, l'ingénieur accepte un emploi à temps plein dans une entreprise basée en Chine et spécialisée dans... les voitures autonomes.

Durant ce laps de temps, Weibao Wang aurait eu le temps de siphonner certains ordinateurs d'Apple pour en récupérer les données et les mettre sur son disque dur personnel. L’employé fait d’abord faux bond aux autorités locales en indiquant dans un premier temps qu'il n'avait aucune intention de quitter les Etats-Unis. Problème : il avait déjà acheté son aller simple pour Canton, en Chine… Impossible donc de pouvoir mettre la main sur l’espion.

C'est la troisième fois que des ex-ingénieurs d'Apple sont accusés d'espionnage au profit de la Chine. À chaque fois, ils appartenaient à la division dédiée à une potentielle voiture autonome d’Apple. Les deux espions ayant précédé Weibao Wang ont toutefois été retrouvés. L'un a plaidé coupable, l'autre voit son jugement être en cours d’instruction. Weibao Wang est aujourd'hui sous le coup de six chefs d'accusation, passibles chacun de dix ans de prison. Une extradition vers les Etats-Unis semble toutefois peu probable.