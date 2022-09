Ukraine : des référendums d’annexion par la Russie dans le Donbass seront organisés du 23 au 27 septembre

Des référendums d’annexion par la Russie dans le Donbass seront organisés du 23 au 27 septembre.

Des référendums d'annexion par la Russie dans le Donbass sont programmés dans l'Est de l'Ukraine pour la fin du mois de septembre. La région de Kherson est également concernée par ces scrutins.

Ces scrutins auront lieu dans les régions de Donetsk et de Lougansk, dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance peu avant de lancer son offensive contre l'Ukraine en février dernier, ainsi que dans les zones sous occupation russe dans la région de Kherson.

L'intégration à la Russie de ces régions, à l'issue de ces référendums, représenterait une escalade majeure dans le conflit en Ukraine.

Les territoires de Donetsk et de Lougansk, qui forment ensemble la région du Donbass, sont en partie contrôlés par des séparatistes prorusses qui se sont soulevés en 2014 contre Kiev avec l'appui de Moscou.

Le chef du "Parlement" autoproclamé de la région de Lougansk, Denis Mirochnitchenko, a annoncé le premier les dates du scrutin mardi.

"Le Conseil de la nation décide de fixer les dates du vote pour le référendum du 23 septembre au 27 septembre 2022", selon ses précisions d’après une citation sur le portail d'information officiel de Lougansk.

Peu après, le chef de la région voisine de Donetsk, Denis Pouchiline, a aussi annoncé un référendum aux mêmes dates. "Le Donbass rentre à la maison!", a-t-il indiqué lors d'un discours. Dans un message publié sur Telegram, ce dernier a également exhorté le président russe Vladimir Poutine à rapidement annexer la région après le référendum :

"Dans l'éventualité d'une décision positive (à l'annexion) lors du référendum, ce dont je ne doute pas un seul instant, je vous demande de vous pencher sur la question de l'intégration de la République populaire de Donetsk à la Fédération de Russie dans les plus brefs délais. Le peuple du Donbass, qui souffre depuis longtemps, mérite de faire partie de ce grand pays qu'il a toujours considéré comme sa patrie".

Le chef de l'administration de l'occupation russe dans la région de Kherson, Vladimir Saldo, a lui aussi annoncé un référendum aux mêmes dates.

L'annonce de ces référendums intervient alors que les forces de Kiev mènent des contre-offensives qui suscitent l'inquiétude des forces d'occupation installées par Moscou.

Avant l'annonce de ces dates, l'ancien président russe Dmitri Medvedev avait prévenu mardi qu'en cas d'attaque contre les territoires annexés, Moscou utiliserait "toutes les forces de légitime défense".