Terrorisme : deux jeunes radicalisés, soupçonnés de projets d'action violente en France, ont été interpellés

Deux jeunes radicalisés, soupçonnés de préparer des projets d'action violente en France, ont été interpellés et placés en garde à vue par des policiers de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) le mercredi 10 mars, selon des informations de Franceinfo et du Parisien auprès d'une source judiciaire.

Les deux jeunes ont été présentés à un juge antiterroriste ce samedi, en vue d'une mise en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Selon les premiers éléments de l’enquête et selon les informations de Franceinfo, un mineur âgé de 17 ans a été interpellé mercredi à Mantes-la-Jolie au domicile de sa mère. Le jeune garçon aurait communiqué avec des individus radicalisés sur le service de messagerie cryptée Telegram. Dans ses publications, le jeune homme aurait exprimé son souhait de s'en prendre à des militaires, et de « faire payer à la France » sa contribution à la coalition anti-Etat islamique.

Le second individu interpellé, âgé de 18 ans, a été arrêté mercredi à Marseille. Son interpellation est intervenue après une visite domiciliaire, où de nombreux documents de propagande terroriste ont été découverts par la DGSI. Le jeune radicalisé, qui avait évoqué son souhait de rejoindre la Syrie, échangeait avec des djihadistes et prévoyait lui aussi une action violente sur le sol français, selon les informations du Parisien et de Franceinfo.