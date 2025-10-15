Progrès ou écran de fumée ?

Le tabagisme recule sensiblement en France ces dernières années

Moins d’un Français sur cinq fume quotidiennement : une première historique. Selon les dernières données de Santé publique France, la part de fumeurs a chuté de dix points en moins de dix ans, une tendance saluée comme un « progrès majeur » par les autorités sanitaires. Derrière cette baisse spectaculaire, un ensemble de politiques publiques cohérentes — hausse du prix du tabac, campagnes de prévention et diffusion du vapotage — semble enfin porter ses fruits.