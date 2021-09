Sous-marins : Nicolas Sarkozy soutient la position d'Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy

Réagissant à l'annulation du contrat du siècle, Nicolas Sarkozy soutient la position de la France : «Je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement», a tranché l'ancien président de la République, quelques minutes avant une séance de dédicaces pour son nouveau livre Promenades (Éd. Herscher), à Neuilly-sur-Seine hier.

«Entre alliés, ça ne se fait pas. (...) Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs, et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faudra en tirer les conséquences», a ajouté Nicolas Sarkozy, cité par Le Figaro.